Генерал-губернатор Канады ушла в отставку на фоне скандала с подчиненными

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт объявила в четверг, что уходит в отставку на фоне скандала со своими подчиненными. Об этом говорится в ее заявлении.

"После 28 лет службы стране я написала заявление об отставке. Я проинформировала об этом премьер-министра Джастина Трюдо", - сказала она.

Летом 2020 года появились сообщения о том, что в офисе генерал-губернатора царит "атмосфера токсичности", в создании которой негласно подчиненные обвиняли Пейетт.

Бывший канадский астронавт Жюли Пейетт стала генерал- губернатором Канады в 2017 году.