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МИД КНР высказался за сотрудничество США с Россией по сокращению наступательных вооружений

12:32 22.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти надеются на взаимодействие США для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Продление ДСНВ сыграет положительную роль и позволит обеспечить стратегическую стабильность, мир и безопасность на международной арене, - подчеркнула она на регулярном брифинге. - Мы надеемся, что Соединенные Штаты продолжат сотрудничать с Россией, чтобы продлить этот договор".

По словам дипломата, китайское руководство надеется, что Москва и Вашингтон создадут надежные предпосылки и выполнят взаимные договоренности, касающиеся сокращения ядерных арсеналов двух стран.

Как подтвердила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, власти США выступают за продление ДСНВ на пять лет. Россия и Соединенные Штаты подписали это соглашение в 2010 году, оно остается в силе до 5 февраля 2021 года.

20 января МИД РФ сообщил, что Москва продолжает выступать за продление ДСНВ, предпочтительно на пять лет. 15 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что если Вашингтон откажется от дополнительных условий, договоренность "может быть достигнута достаточно быстро".

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