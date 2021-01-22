Песков назвал провокаторами тех, кто призывает к участию в несогласованной акции 23 января
13:05 22.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не преувеличивать масштабы недовольства людей и назвал провокаторами тех, кто призывает к участию в несогласованной акции 23 января.
"Давайте не будем ничего преувеличивать", - сказал он в беседе с журналистами в пятницу, комментируя утверждения, что протесты в предстоящую субботу могут стать более масштабными, чем в предыдущие месяцы. Песков призвал "руководствоваться объективными данными" и не говорить заранее "о каких-то недовольных людях".
По словам представителя Кремля, "есть определенные провокаторы, которые призывают" к этой акции. "Действия провокаторов нам хорошо понятны, они хорошо понятны правоохранительным органам, и принимаются соответствующие меры в отношении этих провокаторов", - подчеркнул Песков. Он добавил, что "есть недовольные люди, которые высказывают свою позицию", и "эта позиция принимается во внимание". "А что касается каких-то данных о завтрашних мероприятиях, давайте будем о них судить все-таки послезавтра", - предложил пресс-секретарь президента.
Отвечая на вопрос, получали ли правоохранительные органы какие-то установки от администрации президента относительно действий 23 января, Песков подчеркнул, что "никакие указания Кремля здесь не требуются". По его словам, "есть определенные режимы законодательства относительно того, как проводятся акции и как эти акции заранее согласуются, какие уведомления заранее подаются". "В случае, если проводятся какие-то незаконные акции, то, конечно, правоохранители - есть указания, нет указаний - действуют в соответствии с их служебными инструкциями", - сказал представитель Кремля.
Ранее в интернете сторонники блогера Алексея Навального призвали провести несогласованные акции в его поддержку. В пресс-службе Генпрокуратуры ТАСС сообщили, что правоохранительные органы в этой связи ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных к административной ответственности. Столичная полиция официально предупредила, что за призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.
НОВОСТИ
- 13:04 22.01.2021
- Барщевский: УК предусматривает наказание за угрозу массового заболевания
- 13:00 22.01.2021
- Индонезийский "Боинг" мог разбиться из-за неполадок системы контроля двигателя - СМИ
- 12:32 22.01.2021
- МИД КНР высказался за сотрудничество США с Россией по сокращению наступательных вооружений
- 12:20 22.01.2021
- Центр кибербезопасности РФ предупреждает об угрозе кибератак со стороны США
- 12:05 22.01.2021
- На МКС найдена трещина
- 12:00 22.01.2021
- Двое погибли и один пострадал при разрушении резервуара на предприятии в Татарстане
- 11:32 22.01.2021
- Россия поставит Мьянме зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1"
- 11:20 22.01.2021
- В России выявили 21 513 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:05 22.01.2021
- Один военнослужащий ДНР погиб, еще один ранен во время обстрела со стороны армии Украины
- 11:00 22.01.2021
- В Башкирии предотвращен террористический акт - ФСБ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать