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Глава Евросовета обсудил с Путиным по телефону арест Навального и изложил позицию ЕС

14:12 22.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с президентом России Владимиром Путиным арест блогера Алексея Навального и изложил позицию Евросоюза. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе по итогам телефонного разговора.

"Председатель Мишель поднял вопрос о задержании Алексея Навального. Председатель Евросовета проинформировал президента Путина о серьезной обеспокоенности ЕС и входящих в него государств последними событиями и призвал полностью и безоговорочно уважать права Алексея Навального", - отмечается в нем.

Кремль о разговоре Путина и Мишеля пока не сообщал.

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