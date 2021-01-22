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Тихановская пока не собирается по примеру Навального возвращаться на родину

20:40 22.01.2021 Источник: Интерфакс

Экс-кандидат в президенты, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что пока не намерена возвращаться на родину, отметила, что возвращение было бы возможным, если бы муж был на свободе.

Отвечая в пятницу на вопрос телерадиовещания Эстонии, не планирует ли она по примеру российского оппозиционера Алексея Навального возвращаться домой, она сказала: "Нет. Если бы, по меньшей мере, муж был на свободе, то я бы знала, что за моими детьми обеспечен уход. Тогда бы я вернулась. Я все-таки мать и я отвечаю за своих детей".

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