Тихановская пока не собирается по примеру Навального возвращаться на родину

20:40 Источник: Интерфакс

Экс-кандидат в президенты, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что пока не намерена возвращаться на родину, отметила, что возвращение было бы возможным, если бы муж был на свободе.

Отвечая в пятницу на вопрос телерадиовещания Эстонии, не планирует ли она по примеру российского оппозиционера Алексея Навального возвращаться домой, она сказала: "Нет. Если бы, по меньшей мере, муж был на свободе, то я бы знала, что за моими детьми обеспечен уход. Тогда бы я вернулась. Я все-таки мать и я отвечаю за своих детей".