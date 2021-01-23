В Новой Москве возбуждено дело по факту убийства на свадьбе
10:10 23.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц") и ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение оружия")", - сказала Иванова.
По ее словам, 22 января во время праздничного мероприятия между гостями произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин получили смертельные огнестрельные ранения.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в одном из клубов в Новой Москве, где отмечалась свадьба. Один из гостей выстрелил из пистолета в жениха и его брата. Оба умерли на месте. По данным источника, причиной ЧП стал бытовой конфликт. Для розыска стрелявшего в столице введен план "Перехват".
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