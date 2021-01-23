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НОВОСТИ

В центре Петербурга полиция задерживает участников несанкционированной акции

15:20 23.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции задерживают участников несанкционированной акции на Сенатской площади в центре Санкт-Петербурга. Как передает с места событий корр. ТАСС, на данный момент задержано около десятка человек.

Пришедшие на несанкционированную акцию собрались у памятника Петру Великому ("Медный Всадник"), жестких столкновений с представителями правопорядка не происходит, имели место попытки кидать в полицейских снежки. Среди пришедших есть несовершеннолетние.

Как ранее сообщал ТАСС, прокуратура Санкт-Петербурга предупредила о том, что публичная акция не согласована властями Петербурга и участие в ней может повлечь ответственность в соответствии с законодательством РФ.

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