В центре Петербурга полиция задерживает участников несанкционированной акции

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции задерживают участников несанкционированной акции на Сенатской площади в центре Санкт-Петербурга. Как передает с места событий корр. ТАСС, на данный момент задержано около десятка человек.



Пришедшие на несанкционированную акцию собрались у памятника Петру Великому ("Медный Всадник"), жестких столкновений с представителями правопорядка не происходит, имели место попытки кидать в полицейских снежки. Среди пришедших есть несовершеннолетние.



Как ранее сообщал ТАСС, прокуратура Санкт-Петербурга предупредила о том, что публичная акция не согласована властями Петербурга и участие в ней может повлечь ответственность в соответствии с законодательством РФ.



