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НОВОСТИ

Юлия Навальная задержана за участие в незаконной акции в центре Москвы

16:10 23.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские задержали жену блогера Алексея Навального Юлию за участие в несанкционированной акции на Пушкинской площади в центре Москвы. Об этом она сама сообщила в "Инстаграме", опубликовав фотографию из автозака.

До этого она размещала в блоге кадры с акции.

Ранее сторонники Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. Прокуратура и полиция предупредили об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. В полиции отметили, что попытки провести несогласованные публичные мероприятия, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

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