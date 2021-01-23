Юлия Навальная задержана за участие в незаконной акции в центре Москвы

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские задержали жену блогера Алексея Навального Юлию за участие в несанкционированной акции на Пушкинской площади в центре Москвы. Об этом она сама сообщила в "Инстаграме", опубликовав фотографию из автозака.



До этого она размещала в блоге кадры с акции.



Ранее сторонники Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. Прокуратура и полиция предупредили об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. В полиции отметили, что попытки провести несогласованные публичные мероприятия, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.



