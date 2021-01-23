0
0
134
НОВОСТИ

Проезжая часть на Страстном бульваре перекрыта протестующими

17:10 23.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Протестующие вышли на проезжую часть на Страстном бульваре в центре Москвы, сообщается в субботу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции перекрывают и ряд других улиц в центре столицы из-за проведения несанкционированной акции.

"На Страстном бульваре люди перекрыли проезжую часть. Из-за участников несанкционированной акции задерживаются автобусы № А, м1 и 15. Убедительно просим не блокировать движение личного и общественного транспорта", - говорится в публикации департамента.

Там уточняется, что маршруты автобусов временно изменены, пассажиров общественного транспорта призывают внимательно слушать объявления водителей.

Как передает корр. ТАСС, движение автотранспорта затруднено на Большом Путинковском переулке, Страстном бульваре, Большой Дмитровке, Камергерском и Настасьинском переулке. Тверская улица полностью перекрыта для движения в обоих направлениях. Часть протестующих устроила шествие от Пушкинской площади в сторону Манежной.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 23.01.2021
МВД: Каждый факт неподчинения полиции будет расследован
0
136
16:20 23.01.2021
В центре Москвы участники незаконной акции устроили драки с полицейскими
0
269
16:10 23.01.2021
Юлия Навальная задержана за участие в незаконной акции в центре Москвы
0
278
15:20 23.01.2021
В центре Петербурга полиция задерживает участников несанкционированной акции
0
304
15:10 23.01.2021
Почти 90% сообщений с призывами участвовать в незаконных акциях удалены из соц. сетей
0
254
15:00 23.01.2021
В Москве участники акции начали выходить на проезжую часть
0
358
14:20 23.01.2021
Несколько десятков участников несанкционированных акций задержаны в городах Сибири
0
302
13:30 23.01.2021
В Москве начали задерживать участников несанкционированной акции
0
506
13:25 23.01.2021
Факты провокаций или неподчинения полиции на акциях 23 января будут расследованы - МВД
0
368
13:20 23.01.2021
Голикова считает, что российские вакцины справятся со всеми выделенными штаммами коронавируса
0
323

Возврат к списку