Проезжая часть на Страстном бульваре перекрыта протестующими
17:10 23.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"На Страстном бульваре люди перекрыли проезжую часть. Из-за участников несанкционированной акции задерживаются автобусы № А, м1 и 15. Убедительно просим не блокировать движение личного и общественного транспорта", - говорится в публикации департамента.
Там уточняется, что маршруты автобусов временно изменены, пассажиров общественного транспорта призывают внимательно слушать объявления водителей.
Как передает корр. ТАСС, движение автотранспорта затруднено на Большом Путинковском переулке, Страстном бульваре, Большой Дмитровке, Камергерском и Настасьинском переулке. Тверская улица полностью перекрыта для движения в обоих направлениях. Часть протестующих устроила шествие от Пушкинской площади в сторону Манежной.
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