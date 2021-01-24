На льготные авиабилеты для жителей Дальнего Востока власти выделят еще 5 млрд
09:25 24.01.2021 Источник: Интерфакс
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на льготные авиабилеты для жителей Дальневосточного федерального округа, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства.
"На субсидирование авиаперелетов для жителей ДВФО в 2021 году решено направить дополнительное финансирование. Речь идет о 5 млрд рублей. Благодаря субсидированию жители Дальнего Востока смогут приобретать авиабилеты по сниженному тарифу на перелеты более чем по 20 популярным маршрутам с территории Дальнего Востока в Москву и Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что это, в частности, маршруты в российскую столицу из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска.
"Авиабилеты по субсидируемому тарифу будут доступны всем категориям пассажиров, зарегистрированных по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа", - отмечается в сообщении.
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