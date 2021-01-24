Все пострадавшие в несанкционированной акции в Москве 23 января отпущены из больниц

12:50 Источник: Интерфакс

В столичных больницах не нет ни одного пострадавшего во время субботних несанкционированных акций, все отпущены домой, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"23 января в результате несанкционированных митингов 29 человек были доставлены в приёмные отделения городских больниц. Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь. Дальнейшее стационарное лечение никому не потребовалось",- говорится в сообщении.

Тем временем информированный источник в медицинских кругах сообщил "Интерфаксу", что медпомощь потребовалась 60 участникам несанкционированной властями акции в Москве.