Две участницы группы Pussy Riot арестованы на 10 суток

16:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресненский суд Москвы арестовал двух участниц Pussy Riot Людмилу Штейн и Викторию Кузнецову на 10 суток каждую, еще одна участница группы оштрафована. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"У девушек разные статьи. Кузнецова Виктория Евгеньевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному требованию полицейского"). Ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Штейн Людмила Петровна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"). Ей также назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказали в суде.

Там отметили, что третья участница группы - Мария Алехина - также признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в 30 тысяч рублей.