Две участницы группы Pussy Riot арестованы на 10 суток
16:50 24.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресненский суд Москвы арестовал двух участниц Pussy Riot Людмилу Штейн и Викторию Кузнецову на 10 суток каждую, еще одна участница группы оштрафована. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"У девушек разные статьи. Кузнецова Виктория Евгеньевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному требованию полицейского"). Ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Штейн Людмила Петровна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"). Ей также назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказали в суде.
Там отметили, что третья участница группы - Мария Алехина - также признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в 30 тысяч рублей.
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