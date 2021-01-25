Информация о владении недвижимостью появится в личном кабинете на портале Госуслуг

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минцифры РФ намерено дополнить информацию пользователя в личном кабинете на портале Госуслуг данными о принадлежащем ему недвижимом имуществе. Соответствующие изменения содержатся в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, Минцифры планирует расширить эксперимент по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах, который проводится с 1 июля 2019 года до конца 2021 года. Основная цель эксперимента - сделать эффективнее обмен сведениями в электронной форме между физлицами, банками и госорганами, а также создаваемую в рамках единой системы идентификации и аутентификации инфраструктуру цифрового профиля гражданина.

В случае принятия постановления в рамках эксперимента к доступной пользователю информации в личном кабинете на портале Госуслуг добавятся такие сведения, как вид объекта недвижимости, ее кадастровый номер, сведение о лице, на которого зарегистрирована недвижимость, ее адрес, площадь, кадастровая стоимость, размер доли в праве общей собственности и др.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минцифры, министерство в 2021 году планирует доработать личный кабинет на портале Госуслуг, а информация обо всех объектах недвижимого имущества, принадлежащих физическим лицам, будет доступна в режиме онлайн пользователям, зарегистрированным на портале Госуслуг.

"Сведения об объектах недвижимости в личном кабинете портала Госуслуг будут доступны без взимания платы только для ознакомления и просмотра. В случае если гражданину требуется выписка из ЕГРН, заверенная подписью уполномоченного должностного лица или подписью органа регистрации прав, для дальнейшего предоставления в другие государственные органы или организации, получение сведений осуществляется в соответствии с существующим порядком предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, установленным приказом Минэкономразвития от 23 декабря 2015 г. № 968", - цитирует пресс-служба Минцифры слова директора департамента передовых цифровых решений министерства Алексея Горобцова.