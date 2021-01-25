0
0
153
НОВОСТИ

Информация о владении недвижимостью появится в личном кабинете на портале Госуслуг

13:00 25.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минцифры РФ намерено дополнить информацию пользователя в личном кабинете на портале Госуслуг данными о принадлежащем ему недвижимом имуществе. Соответствующие изменения содержатся в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, Минцифры планирует расширить эксперимент по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах, который проводится с 1 июля 2019 года до конца 2021 года. Основная цель эксперимента - сделать эффективнее обмен сведениями в электронной форме между физлицами, банками и госорганами, а также создаваемую в рамках единой системы идентификации и аутентификации инфраструктуру цифрового профиля гражданина.

В случае принятия постановления в рамках эксперимента к доступной пользователю информации в личном кабинете на портале Госуслуг добавятся такие сведения, как вид объекта недвижимости, ее кадастровый номер, сведение о лице, на которого зарегистрирована недвижимость, ее адрес, площадь, кадастровая стоимость, размер доли в праве общей собственности и др.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минцифры, министерство в 2021 году планирует доработать личный кабинет на портале Госуслуг, а информация обо всех объектах недвижимого имущества, принадлежащих физическим лицам, будет доступна в режиме онлайн пользователям, зарегистрированным на портале Госуслуг.

"Сведения об объектах недвижимости в личном кабинете портала Госуслуг будут доступны без взимания платы только для ознакомления и просмотра. В случае если гражданину требуется выписка из ЕГРН, заверенная подписью уполномоченного должностного лица или подписью органа регистрации прав, для дальнейшего предоставления в другие государственные органы или организации, получение сведений осуществляется в соответствии с существующим порядком предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, установленным приказом Минэкономразвития от 23 декабря 2015 г. № 968", - цитирует пресс-служба Минцифры слова директора департамента передовых цифровых решений министерства Алексея Горобцова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 25.01.2021
Дума в ближайшее время рассмотрит проект о запрете изъятия животных за долги
0
27
14:00 25.01.2021
СФ предложит разработать международную конвенцию о работе глобальных интернет-компаний
0
54
13:32 25.01.2021
Европа больше не будет полностью доверять свою оборону США - госсекретарь при МИД Франции
0
122
13:20 25.01.2021
Счетная палата видит риски дефицита из-за регулирования цен на продукты питания
0
128
13:05 25.01.2021
Береговая охрана Китая получит полномочия открывать огонь по иностранным кораблям
0
156
12:32 25.01.2021
Сотрудник британской военной авиабазы две недели прятал любовницу в шкафу
0
199
12:20 25.01.2021
Европа без России может остаться в одиночестве - немецкий политик
0
230
12:17 25.01.2021
Сбер и менторы из Стэнфорда помогут слушателям студенческого акселератора SberStudent превратить идеи в работающий бизнес
0
209
12:05 25.01.2021
Роскосмос никогда не входил в группу по созданию окололунной станции Gateway - Рогозин
0
240
12:00 25.01.2021
Российский рынок взыскания долгов в декабре показал рост
0
211

Возврат к списку