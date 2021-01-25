СФ предложит разработать международную конвенцию о работе глобальных интернет-компаний
14:00 25.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комитет Совета Федерации по международным делам рекомендовал палате принять на пленарном заседании в среду заявление в связи с нарушением принципа свободы слова и практикой цензуры со стороны глобальных интернет-компаний.
"Еще одно предложение, которое здесь содержится - начать работу над международной конвенцией, которая регулировала бы деятельность глобальных интернет-компаний. Понятно, что это задача непростая. Но важно поставить этот вопрос", - сказал на заседании комитета председатель временной комиссии СФ по информационной политике, член комитета по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков, который выступил автором проекта заявления.
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