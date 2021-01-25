Дума в ближайшее время рассмотрит проект о запрете изъятия животных за долги

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы в ближайшие недели рассмотрят в первом чтении законопроект о запрете изъятия домашних животных за долги. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в понедельник.

"Тема, реализации которой мы ждем буквально в ближайшие недели, это рассмотрение в первом чтении нашего законопроекта, связанного с запретом нa изъятие домашних животных у должников", - отметил Бурматов в ходе пресс- конференции в режиме онлайн.

Речь о законопроекте, который был разработан Бурматовым вместе с председателем комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. Ранее правительство поддержало инициативу депутатов. Законопроектом предлагается внести поправки в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ. Авторы инициативы предлагают прописать, что взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на "домашних животных, определенных федеральным законом от 27 декабря 2018 года "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", и которые не используются в предпринимательской деятельности".

Сейчас такие нормы распространяются на ряд сельскохозяйственных животных, которые используются для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, на оленей, кроликов, птиц и пчел, а также на корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища. Депутаты предлагают запретить изымать по долговым обязательствам и домашних животных. Как отметил Бурматов, хозяева животных "переживают это (изъятие животных - прим. ТАСС) как утрату родственника, это недопустимый шантаж".

"У нас запрещено конфисковывать домашний скот, но домашних животных разрешено. Это противоречия, которые имеются в законодательстве", - подчеркнул Бурматов.