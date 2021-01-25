0
0
121
НОВОСТИ

Ультраортодоксы напали на полицейских в Иерусалиме

16:32 25.01.2021

Новое нападение на полицейскую машину. Несколько дней назад молодежь в Бней-Браке едва не линчевала полицейских. Они разбили стекла машины и ранили женщину-полицейскую.

После этого беспорядки в секторе вышли на новый уровень и перешли с полиции вообще на всех, кто оказывается на пути у толпы. Вчера в Бней-Браке дотла сожгли автобус, водитель чудом спасся, хотя и был избит.

В понедельник машина полиции прибыла в иерусалимский квартал Меа Шеарим по вызову женщины. Она позвонила на «горячую линию» и сообщила, что ее избивает муж. Десятки ультраортодоксальных молодых людей встретили машину полиции камнями и другими предметами.

Полицейские получили легкие травмы, машина повреждена. Полиция не исключает, что наряд вызвали намеренно, чтобы на него напасть, так как на месте машину уже ожидали.

Сегодня же главный сефардский раввин аккуратно высказался на тему, что насилие — это нехорошо. Полицию он тоже призвал быть сдержанными, потому что «все мы братья».  israelinfo.co.il

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 25.01.2021
Студентам вузов следует разрешить выбирать формат обучения - Фальков
0
42
17:00 25.01.2021
Опрос показал, какую сумму россияне хотели бы получать ежемесячно
0
72
16:31 25.01.2021
Гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл всех на Дне студента в "СберУниверситете"
0
105
16:12 25.01.2021
Путин назвал опасными незаконные акции протеста
0
162
16:00 25.01.2021
Попытка организовать срочные дебаты в ПАСЕ по делу Навального не состоялась - Володин
0
150
15:32 25.01.2021
Путин заявил, что приписываемый ему дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни родным
0
253
15:12 25.01.2021
Эпидемиологическая ситуация в РФ стабилизируется - Путин
0
192
15:00 25.01.2021
Ряд представителей ПАСЕ оспорил полномочия делегации РФ на зимней сессии
0
259
14:32 25.01.2021
РФ готова обсудить возможность направить новых военных советников в ЦАР - замглавы МИД
0
259
14:12 25.01.2021
Дума в ближайшее время рассмотрит проект о запрете изъятия животных за долги
0
254

Возврат к списку