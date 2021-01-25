Ультраортодоксы напали на полицейских в Иерусалиме
16:32 25.01.2021
Новое нападение на полицейскую машину. Несколько дней назад молодежь в Бней-Браке едва не линчевала полицейских. Они разбили стекла машины и ранили женщину-полицейскую.
После этого беспорядки в секторе вышли на новый уровень и перешли с полиции вообще на всех, кто оказывается на пути у толпы. Вчера в Бней-Браке дотла сожгли автобус, водитель чудом спасся, хотя и был избит.
В понедельник машина полиции прибыла в иерусалимский квартал Меа Шеарим по вызову женщины. Она позвонила на «горячую линию» и сообщила, что ее избивает муж. Десятки ультраортодоксальных молодых людей встретили машину полиции камнями и другими предметами.
Полицейские получили легкие травмы, машина повреждена. Полиция не исключает, что наряд вызвали намеренно, чтобы на него напасть, так как на месте машину уже ожидали.
Сегодня же главный сефардский раввин аккуратно высказался на тему, что насилие — это нехорошо. Полицию он тоже призвал быть сдержанными, потому что «все мы братья». israelinfo.co.il
НОВОСТИ
- 17:12 25.01.2021
- Студентам вузов следует разрешить выбирать формат обучения - Фальков
- 17:00 25.01.2021
- Опрос показал, какую сумму россияне хотели бы получать ежемесячно
- 16:31 25.01.2021
- Гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл всех на Дне студента в "СберУниверситете"
- 16:12 25.01.2021
- Путин назвал опасными незаконные акции протеста
- 16:00 25.01.2021
- Попытка организовать срочные дебаты в ПАСЕ по делу Навального не состоялась - Володин
- 15:32 25.01.2021
- Путин заявил, что приписываемый ему дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни родным
- 15:12 25.01.2021
- Эпидемиологическая ситуация в РФ стабилизируется - Путин
- 15:00 25.01.2021
- Ряд представителей ПАСЕ оспорил полномочия делегации РФ на зимней сессии
- 14:32 25.01.2021
- РФ готова обсудить возможность направить новых военных советников в ЦАР - замглавы МИД
- 14:12 25.01.2021
- Дума в ближайшее время рассмотрит проект о запрете изъятия животных за долги
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать