Ультраортодоксы напали на полицейских в Иерусалиме

16:32

Новое нападение на полицейскую машину. Несколько дней назад молодежь в Бней-Браке едва не линчевала полицейских. Они разбили стекла машины и ранили женщину-полицейскую.

После этого беспорядки в секторе вышли на новый уровень и перешли с полиции вообще на всех, кто оказывается на пути у толпы. Вчера в Бней-Браке дотла сожгли автобус, водитель чудом спасся, хотя и был избит.

В понедельник машина полиции прибыла в иерусалимский квартал Меа Шеарим по вызову женщины. Она позвонила на «горячую линию» и сообщила, что ее избивает муж. Десятки ультраортодоксальных молодых людей встретили машину полиции камнями и другими предметами.

Полицейские получили легкие травмы, машина повреждена. Полиция не исключает, что наряд вызвали намеренно, чтобы на него напасть, так как на месте машину уже ожидали.

Сегодня же главный сефардский раввин аккуратно высказался на тему, что насилие — это нехорошо. Полицию он тоже призвал быть сдержанными, потому что «все мы братья». israelinfo.co.il