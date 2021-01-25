С остановившейся в Красной Поляне канатной дороги эвакуировали 170 человек
18:40 25.01.2021 Источник: Интерфакс
Аварийная ситуация произошла на канатно-кресельной дороге в Красной Поляне в Сочи. "На курорте в Красной Поляне проведена эвакуация гостей на кресельной канатной дороге, которая остановилась из-за технологического сбоя", - сообщает пресс-служба администрации Сочи в понедельник. Пострадавших нет.
"Людей транспортируют на снегоходах. Всего эвакуировано 170 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация находится под контролем спасателей и сотрудников курорта.
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