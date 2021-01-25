С остановившейся в Красной Поляне канатной дороги эвакуировали 170 человек

18:40 Источник: Интерфакс

Аварийная ситуация произошла на канатно-кресельной дороге в Красной Поляне в Сочи. "На курорте в Красной Поляне проведена эвакуация гостей на кресельной канатной дороге, которая остановилась из-за технологического сбоя", - сообщает пресс-служба администрации Сочи в понедельник. Пострадавших нет.

"Людей транспортируют на снегоходах. Всего эвакуировано 170 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация находится под контролем спасателей и сотрудников курорта.