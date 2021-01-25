Адвокаты посетили Навального в СИЗО, он не знал о прошедших протестах
20:00 25.01.2021 Источник: Эхо Москвы
Адвокаты сегодня посетили Алексея Навального в СИЗО «Матросская Тишина». Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Вадим Кобзев, политик ничего не знал про протесты.
«Мы сегодня с адвокатом Михайловой посетили СИЗО Алексея Навального. Он практически ничего не знал о прошедших акциях. Все что знал, это из телевизора. Учитывая, что итоговую программу Киселева он не смотрел, где это освещалось, он не владел этой информацией. Мы ему обо всем рассказали. Он передавал всем привет», — рассказал адвокат.
По словам В.Кобзева, Алексей Навальный чувствует себя нормально, и что ему передали зимние вещи.
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