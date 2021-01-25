0
0
101
НОВОСТИ

Адвокаты посетили Навального в СИЗО, он не знал о прошедших протестах

20:00 25.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Адвокаты сегодня посетили Алексея Навального в СИЗО «Матросская Тишина». Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Вадим Кобзев, политик ничего не знал про протесты.

«Мы сегодня с адвокатом Михайловой посетили СИЗО Алексея Навального. Он практически ничего не знал о прошедших акциях. Все что знал, это из телевизора. Учитывая, что итоговую программу Киселева он не смотрел, где это освещалось, он не владел этой информацией. Мы ему обо всем рассказали. Он передавал всем привет», — рассказал адвокат.

По словам В.Кобзева, Алексей Навальный чувствует себя нормально, и что ему передали зимние вещи.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 25.01.2021
Путин рекомендовал запретить публично отождествлять роли СССР и Германии во Второй мировой
0
57
20:02 25.01.2021
Еврейский конгресс призвал Европу как можно скорее обеспечить вакциной жертв Холокоста
0
113
19:20 25.01.2021
На "Уфаоргсинтезе" горят емкости с метановодородом, пострадал рабочий - источник
0
173
18:40 25.01.2021
С остановившейся в Красной Поляне канатной дороги эвакуировали 170 человек
0
185
18:00 25.01.2021
Неизвестный напал с ножом на граждан России в Стамбуле
0
265
17:32 25.01.2021
Индия провела успешные испытания зенитно-ракетного комплекса нового поколения - СМИ
0
286
17:12 25.01.2021
Студентам вузов следует разрешить выбирать формат обучения - Фальков
0
279
17:00 25.01.2021
Опрос показал, какую сумму россияне хотели бы получать ежемесячно
0
299
16:32 25.01.2021
Ультраортодоксы напали на полицейских в Иерусалиме
0
364
16:31 25.01.2021
Гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл всех на Дне студента в "СберУниверситете"
0
304

Возврат к списку