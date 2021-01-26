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Трамп открыл во Флориде офис, который займется делами экс-президента США

11:00 26.01.2021 Источник: Газета.Ru

Бывший президент США Дональд Трамп открыл в американском штате Флорида офис, который будет заниматься его делами в качестве экс-лидера страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление штаба политика.

Отмечается, что его офис займется непосредственно сортировкой писем, направленных в адрес Трампа, а также будет отвечать за организацию его публичных выступлений и подготовкой заявлений.

Кроме того, организация со штаб-квартирой в округе Палм-бич (штат Флорида) будет, как указано в документах, в интересах страны продвигать повестку администрации Трампа за счет пропаганды и общественного активизма.

24 января советник предвыборного штаба экс-президента Джейсон Миллер сообщил, что Трамп не планирует создавать новую партию, он будет помогать республиканцам на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году.  Газета.Ru

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