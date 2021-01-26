В кабмине РФ подтвердили смерть бывшего вице-премьера Сергея Приходько
12:00 26.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Собеседник в пресс-службе кабмина РФ подтвердил ТАСС во вторник информацию о смерти бывшего вице-премьера Сергея Приходько.
"Да, это так", - сообщили в пресс-службе кабмина, комментируя соответствующую информацию издания "Коммерсант".
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