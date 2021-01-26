Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации
18:30 26.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мониторинговый комитет ПАСЕ утвердил проект резолюции, в которой рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации парламентариев, оспоренные в начале сессии по запросу Украины. Об этом сообщил корр. ТАСС глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Заседание [комитета] прошло хорошо. Пока резолюция принята, подтверждающая полномочия нашей делегации", - сказал он.
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