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РФ и США могут вскоре обменяться нотами о продлении ДСНВ - СМИ

21:20 26.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Вашингтон в ближайшее время обменяются нотами о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Эту информацию во вторник подтвердили ТАСС дипломатические источники.

Ранее в газете "Коммерсант" появилась информация, что Россия и США в ближайшие часы обменяются нотами о продлении договора на пять лет. "Подтверждаем данную информацию", - заявили собеседники агентства.

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