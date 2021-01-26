РФ и США могут вскоре обменяться нотами о продлении ДСНВ - СМИ

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Вашингтон в ближайшее время обменяются нотами о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Эту информацию во вторник подтвердили ТАСС дипломатические источники.

Ранее в газете "Коммерсант" появилась информация, что Россия и США в ближайшие часы обменяются нотами о продлении договора на пять лет. "Подтверждаем данную информацию", - заявили собеседники агентства.