Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за высказываний Милонова
09:05 27.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Временный поверенный в делах России в Баку был вызван в азербайджанский МИД в связи с высказываниями депутата Госдумы Виталия Милонова в адрес Азербайджана. Об этом сообщила во вторник пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
"На встрече перед временным поверенным был поднят вопрос об использовании членом Госдумы РФ от правящей партии "Единая Россия" Виталием Милоновым в интервью армянским СМИ неприемлемых выражений в адрес азербайджанского государства и народа, решительно осуждено такое поведение члена Госдумы", - говорится в сообщении.
Как считают в МИД, "очередной провокационный шаг Милонова против Азербайджана абсолютно противоречит отношениям высокого уровня между двумя государствами". Также было отмечено, что мнение депутата не отражает официальную позицию Москвы, и "подобные шаги преследуют цель нанести ущерб отношениям между двумя странами и воспрепятствовать реализации достигнутых договоренностей (по Карабаху)".
В октябре прошлого года МИД Азербайджана включил Виталия Милонова в список персон нон-грата из-за несогласованного с Баку посещения Нагорного Карабаха.
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