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Большинство россиян считают, что русский народ объединяют общая история и культура - опрос

10:05 27.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большая часть жителей России считают, что факторами, объединяющими русский народ, являются история страны (26%) и общая культура (20%). Об этом свидетельствуют данные имеющегося в распоряжении ТАСС опроса, проведенного компанией "Ромир".

В исследовании, проводившемся в январе 2021 года, приняли участие 1 600 человек со всей России. 18% опрошенных высказали мнение, что русских как народ объединяют общие предки, еще 13% назвали в качестве такого фактора язык, 10% - веру.

Общие государственные цели являются объединяющим фактором для 9% россиян, при этом заметно чаще данный ответ давали жители городов с населением от 500 тыс. до 1 млн человек (18%) и россияне в возрасте 25-34 лет (12%).

"Последний аналогичный опрос проводился "Ромир" в 2004 году. Тогда, по мнению россиян, в наибольшей степени русских объединяли общий язык (23%), общая культура и общая история страны (по 19%)", - отмечается в исследовании.

"Ромир" - российский независимый исследовательский холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях, входит в Mile Group.

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