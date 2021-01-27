Bloomberg провел сравнение процесса вакцинации в Крыму и на Украине

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Bloomberg сравнил процесс вакцинации в Крыму и на Украине. Агентство отметило, что Киев до сих пор не организовал прививочную кампанию, а на российском полуострове наоборот — многие жители получили COVID-препарат.

Кроме того, вакцины получат и жители самопровозглашённых ДНР и ЛНР: до конца января ожидается поставка 145 тысяч доз препарата.

«Проблема простая: Киеву нечего дать 42-миллионному населению, поскольку заказанные правительством вакцины либо не утверждены, либо не прибыли в страну», — уточняется в материале.

Авторы публикации добавляют, что эта ситуация может повлечь за собой геополитические последствия, а также внутреннее давление на президента Украины Владимира Зеленского. Говорит Москва