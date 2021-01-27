Рентабельными в России являются только 36% запасов нефти - Минэнерго

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только 36% из 30 млрд тонн запасов нефти в России являются рентабельными, что связано с ухудшением условий освоения и падением качества запасов, пишет заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в статье для журнала "Энергетическая политика".

"Согласно данным инвентаризации экономики разработки месторождений, проведенной по поручению правительства России, из 30 млрд тонн извлекаемых запасов нефти России только 36% является рентабельным в текущих макроэкономических условиях. Это связано с ухудшением возможностей освоения: ростом обводненности, необходимостью строительства дорогостоящих скважин сложной конструкции, низкой проницаемостью и расчлененностью коллекторов, уходом в краевые зоны и пласты с небольшими толщинами и так далее", - пояснил Сорокин.

"Все это не только увеличивает себестоимость добычи, но и повышает риски неподтверждения планируемых показателей разработки из-за сложности моделирования процессов и ошибок при бурении, например, выходом из продуктивного пласта при горизонтальном бурении. В результате, по некоторым активам фактическая рентабельность бурения может значительно отличаться от планов, а запасы не подтверждаться", - подчеркнул замминистра.