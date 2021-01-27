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Риски нарастания противоречий в мире существуют практически во всех сферах - Путин

15:00 27.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин прогнозирует, что противоречия в мире могут нарастать практически во всех сферах.

"Есть все основания полагать, что существуют риски дальнейшего нарастания противоречий", - заявил глава российского государства в среду во время онлайн-выступления на "давосской неделе".

По мнению Путина, "такие тенденции могут проявляться практически во всех сферах".

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