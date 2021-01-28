Новый президент Киргизии Садыр Жапаров официально вступил в должность

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент Киргизии Садыр Жапаров в четверг официально вступил в должность главы государства. Церемония его инаугурации транслируется в прямом эфире на государственном телеканале республики.

Жапаров зачитал текст присяги, после чего в зале Киргизской государственной филармонии ему были вручены штандарт, удостоверение и нагрудный знак президента.

На церемонии присутствуют экс-руководители государства Сооронбай Жээнбеков и Роза Отунбаева, бывшие спикеры парламента, принимавшие участие в выборах 2021 года кандидаты в президенты, депутаты парламента, руководители министерств, аккредитованные в республике дипломаты и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

От приглашения на инаугурацию лидеров иностранных государств и представителей средств массовой информации киргизские власти на этот раз отказались.