Национальный комитет республиканцев не будет выдвигать кандидатуру Трампа на выборах в 2024 году
10:32 28.01.2021 Источник: Газета.Ru
Председатель Национального комитета Республиканской партии США Ронна Макдэниел заявила, что комитет не будет выдвигать кандидатуру бывшего президента Дональда Трампа к выдвижению на президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщает Axios.
«Партия должна оставаться нейтральной. Я никому не говорю, надо или не надо баллотироваться в 2024 году», — сказала Макдэниел.
Близкое окружение действующего президента США Дональда Трампа ранее выражало мнение, что политик не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Газета.Ru
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