Национальный комитет республиканцев не будет выдвигать кандидатуру Трампа на выборах в 2024 году

10:32 Источник: Газета.Ru

Председатель Национального комитета Республиканской партии США Ронна Макдэниел заявила, что комитет не будет выдвигать кандидатуру бывшего президента Дональда Трампа к выдвижению на президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщает Axios.

«Партия должна оставаться нейтральной. Я никому не говорю, надо или не надо баллотироваться в 2024 году», — сказала Макдэниел.

Близкое окружение действующего президента США Дональда Трампа ранее выражало мнение, что политик не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Газета.Ru