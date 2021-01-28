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НОВОСТИ

Национальный комитет республиканцев не будет выдвигать кандидатуру Трампа на выборах в 2024 году

10:32 28.01.2021 Источник: Газета.Ru

Председатель Национального комитета Республиканской партии США Ронна Макдэниел заявила, что комитет не будет выдвигать кандидатуру бывшего президента Дональда Трампа к выдвижению на президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщает Axios.

«Партия должна оставаться нейтральной. Я никому не говорю, надо или не надо баллотироваться в 2024 году», — сказала Макдэниел.

Близкое окружение действующего президента США Дональда Трампа ранее выражало мнение, что политик не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.  Газета.Ru

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