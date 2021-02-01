Нью-Йорк может затопить к концу века - климатолог
13:32 01.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Климатолог рассказал о затоплении Нью-Йорка через 80 лет. Это произойдёт из-за увеличения уровня мирового океана на полметра к концу столетия.
Такие данные научного сообщества привёл в эфире радиостанции «Говорит Москва» доктор географических наук, завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов.
«К концу столетия, по разным оценкам, уровень мирового океана поднимется примерно на полметра. Американцы сделали каталог своих городов, в какое время они будут затоплены. Там говорилось, что Нью-Йорк будет, возможно, затоплен в конце столетия при сочетании климатически обусловленного подъёма уровня [мирового океана — прим. ГМ], плюс должен быть максимум прилива и подойти циклон, который обеспечит наклонную волну. Просто вода хлынет в город. Когда прилив уменьшится, она опустится, но удар по городу, человеческие жертвы и затопленное метро — это всё будет».
Уровень мирового океана сейчас стабильно повышается, поэтому всё чаще появляются новости о затоплениях, отметил учёный.
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