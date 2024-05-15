Главной проблемой переговоров по Украине Путин считает надежность гарантий

09:00 Источник: Газета.Ru

Президент России Владимир Путин заявил, что главной проблемой переговоров по Украине является надежность гарантий со стороны Запада. Об этом он сказал в интервью китайскому информагентству «Синьхуа», текст которого опубликован на сайте Кремля.

«И главная проблема (переговоров по Украине. — «Газета.Ru») — это как раз надежность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права», — сказал он.

По его словам, поведение стран Запада основывается на правилах, но при этом складывается впечатление, будто эти правила меняются исходя из текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает.

В интервью Путин также отметил, что Россия желает всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования украинского конфликта мирными средствами. Также он положительно оценил подходы Китая к урегулированию украинского кризиса, отметив, что в Пекине полностью осознают его корни. "Газета.Ру"