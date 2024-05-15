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ЕБРР увеличил прогноз роста ВВП России в 2024 году до 2,5%

10:05 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) более чем вдвое — до 2,5% — увеличил свой прогноз роста ВВП России по итогам 2024 года. В докладе банка, посвященном состоянию экономики в регионе, где он осуществляет свои проекты, также прогнозируется, что в 2025 году рост российской экономики составит 1,5%.

В предыдущем прогнозе, который был представлен в сентябре прошлого года, эксперты предсказывали рост ВВП РФ лишь на 1% в 2024 году. Пересмотр этого показателя, а также увеличение российского ВВП на 3,6% по итогам 2023 года они объясняют «производственным бумом» в оборонном секторе, а также активизацией торговли России с Китаем и «другими нейтральными странами». Отмечая возвращение российской экономики на уровень, предшествовавший началу специальной военной операции ВС РФ на Украине, ЕБРР прогнозирует замедление темпов роста по сравнению с 2023 годом.

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