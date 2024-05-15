Два взрыва произошло на топливной базе Ростовской области из-за атаки БПЛА

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два взрыва произошло в Ростовской области на топливной базе в результате атаки двух беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

«Сегодня утром в результате атаки двух БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не вызвало. Пострадавших нет», — написал он.