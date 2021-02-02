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НОВОСТИ

Москва проведет дезинфекцию гостиниц-участниц программы борьбы с COVID-19

15:40 02.02.2021

Московские власти помогут столичным гостиницам, которые предоставили свои номера для проживания медиков, борющихся с ковидом. Отельерам выделят средства на дезинфекцию, решение об этом было принято мэром Сергеем Собяниным. «Из бюджета Москвы будет выделено 63,2 млн руб. для проведения комплекса дезинфекционных работ в гостиницах, в которых временно проживают медицинские работники, участвующие в борьбе с пандемией COVID-19. Комплекс работ включает проведение дезинфекции помещений, оборудования, вентиляционных систем и прочих объектов инфраструктуры. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы», - сообщает городское правительство.

Напомним, медицинские работники, которые работают с коронавирусные пациентами с апреля могут участвовать в программе по проживанию в гостиницах Москвы. Временный переезд позволяет минимизировать вероятность заражения членов семьи медработников. При этом доктора живут в комфорте и им предоставляются все необходимые бытовые услуги, а отели, пострадавшие от уменьшения потока туристов, обеспечены постояльцами, за что получают городские гранты.

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