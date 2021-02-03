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США не хотят ядерного конфликта с Россией или Китаем - Пентагон

11:20 03.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон разделяет опасения отдельных представителей командования о возможности ядерного конфликта с Россией или Китаем, но не хочет эскалации противостояния в таком масштабе. Об этом заявил во вторник на брифинге помощник министра обороны США по связям с общественностью Джон Кирби.

Один из корреспондентов в ходе пресс-конференции процитировал приписываемые главе Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмиралу Чарльзу Ричарду высказывания о том, что региональные кризисы с Москвой или Пекином могут обернуться использованием ядерного оружия.

"Глава Пентагона [Ллойд Остин] определенно рассматривает возможности и модернизацию ядерных сил в качестве приоритета. Он также заявил, что мы не хотим эскалации такого масштаба, - сказал помощник главы ведомства. - Работа министра в том, чтобы защитить американских граждан. Это означает наличие широкого спектра возможностей, которые готовы к задействованию, что включает и стратегический ядерный потенциал".

По его словам, глава Пентагона привержен проведению обзора ядерной политики "для лучшего понимания состояния [сил], модернизации, потребностей в инновациях и исследовательских разработках". "Думаю, он разделяет озабоченность адмирала Ричарда о том, что эти возможности важны", - добавил представитель ведомства. "Китай представляет растущий вызов, Россия является угрозой на многих фронтах. Министр серьезно к этому относится", - сказал он. Кирби считает, что данные вопросы будут включены в общий прогноз по мере того, как глава Пентагона работает над глобальным обзором ядерной политики.

На вопрос, можно ли сравнить существующую напряженность между ядерными державами с Карибским кризисом, представитель Пентагона ответил: "Я воздержусь от оценок в такой степени". "Он [министр обороны] считает Китай наиболее растущим вызовом. <...> Но никто не хочет конфликта в таком масштабе. Работа министра в том, чтобы предотвратить такой конфликт, - сказал Кирби. - Остается еще много работы в двусторонних отношениях с Россией и Китаем".

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