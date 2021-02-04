0
0
141
НОВОСТИ

Сергунина: Более 8000 молодых предпринимателей стали участниками клуба Business Update

12:55 04.02.2021

Московский клуб молодежного предпринимательства Business Update активно развивается – его участниками уже стали примерно 8200 начинающих бизнесменов. По словам заместителя мэра Натальи Сергуниной, некоторые из них, благодаря индивидуальному обучению и поддержке наставников, сумели в разы увеличить доходность своих проектов. «На первых порах экспертов в клубе было всего около 30, а теперь добиться успеха молодежи помогают более 100 опытных бизнесменов», - отмечает Сергунина.

Напомним, специальная московская площадка для обучения молодых предпринимателей и их нетворкинга появилась летом прошлого года. Ее образовательная программа предусматривает четыре ступени: выбор направления и оформление бизнес-идеи по адаптированной для стартапов методике, запуск проекта с апробацией бизнес-модели и выходом на первую прибыль, акселерация роста и дальнейшее профессиональное развитие.

Начинающие предприниматели для того, чтобы освоить навыки ведения бизнеса, используют видеолекции и специализированную литературу. В рамках Business Update также проводятся встречи с опытными предпринимателями и представителями городского департамента предпринимательства и инновационного развития. «Дополнительные возможности членам клуба дает участие в питч-сессиях: на них начинающие предприниматели могут отточить навыки презентации и получить обратную связь от экспертов, прежде чем выступать перед настоящими инвесторами», - отмечает глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 04.02.2021
Власти принимают меры для размещения задержанных на незаконных акциях - Песков
0
23
14:00 04.02.2021
Россия ежегодно теряет миллиарды рублей на контрабанде и реэкспорте товаров из Белоруссии - СМИ
0
68
13:32 04.02.2021
Более 60% работодателей в РФ требуют носить маски на рабочем месте - исследование
0
106
13:20 04.02.2021
Идею отставки Зеленского поддерживает половина украинцев - опрос
0
136
13:05 04.02.2021
В России впервые зафиксированы попытки хакеров зашифровать данные пациентов медучреждений
0
174
13:00 04.02.2021
Вакцина "Спутник V" дозволена мусульманам - СМИ
0
205
12:32 04.02.2021
США разместили киберподразделения в Черногории и Украине - Центр кибербезопасности РФ
0
220
12:20 04.02.2021
Потребители должны чувствовать результат от усилий по сдерживанию цен на продукты - Путин
0
217
12:05 04.02.2021
Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $59 за баррель
0
196
12:00 04.02.2021
Москву ожидает существенное похолодание
0
209

Возврат к списку