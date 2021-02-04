Сергунина: Более 8000 молодых предпринимателей стали участниками клуба Business Update
12:55 04.02.2021
Московский клуб молодежного предпринимательства Business Update активно развивается – его участниками уже стали примерно 8200 начинающих бизнесменов. По словам заместителя мэра Натальи Сергуниной, некоторые из них, благодаря индивидуальному обучению и поддержке наставников, сумели в разы увеличить доходность своих проектов. «На первых порах экспертов в клубе было всего около 30, а теперь добиться успеха молодежи помогают более 100 опытных бизнесменов», - отмечает Сергунина.
Напомним, специальная московская площадка для обучения молодых предпринимателей и их нетворкинга появилась летом прошлого года. Ее образовательная программа предусматривает четыре ступени: выбор направления и оформление бизнес-идеи по адаптированной для стартапов методике, запуск проекта с апробацией бизнес-модели и выходом на первую прибыль, акселерация роста и дальнейшее профессиональное развитие.
Начинающие предприниматели для того, чтобы освоить навыки ведения бизнеса, используют видеолекции и специализированную литературу. В рамках Business Update также проводятся встречи с опытными предпринимателями и представителями городского департамента предпринимательства и инновационного развития. «Дополнительные возможности членам клуба дает участие в питч-сессиях: на них начинающие предприниматели могут отточить навыки презентации и получить обратную связь от экспертов, прежде чем выступать перед настоящими инвесторами», - отмечает глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
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