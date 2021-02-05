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ЕС призвал РФ пересмотреть решение о высылке дипломатов

19:20 05.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз призвал Россию пересмотреть решение о высылке дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях протеста. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении представителя внешнеполитического ведомства ЕС Петера Стано, который в настоящий момент находится вместе с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в Москве.

"Верховный представитель выражает солидарность ЕС с этими странами-членами. Данное решение необходимо пересмотреть", - заявил Стано.

В ЕС осудили выдворение из России дипломатов трех европейских стран.

Стано также подтвердил, что Боррель был проинформирован об этом решении российской стороны в пятницу в ходе переговоров в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Верховный представитель категорически осуждает это решение и отвергает все обвинения в участии в манифестациях", - заявил он.

Россия объявила в пятницу персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, которые участвовали в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января.

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