Володин допустил запрет рекламы на иностранных IT-платформах без представительства в РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник допустил введение запрета на размещение рекламы на платформах иностранных IT-компаний, если они не имеют представительства в РФ, приведя в пример регулирование в этой сфере в Италии.

"Посмотрите, зарубежные страны, та же Италия по отношению и к "Гуглу", и к другим IT-компаниям - "Твиттеру", "Фейсбуку" - как подошла? Они решение приняли, что рекламу можно размещать только в компаниях, которые зарегистрированы в стране. И все. И в этом случае подпадает эта реклама под налогообложение уже Италии. Кто нам мешает это сделать? Это один из путей. Возможно, другие будут предложены", - сказал Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты.

По его словам, рекламодатели переориентировались с российских платформ на иностранные. "И мы кормим США за счет рекламы, которую собираем для "Ютьюба", для "Гугла". А в итоге кто от этого выигрывает? Экономика США. Кто проигрывает? Мы. Вот ряд европейских стран для себя решения нашли", - подчеркнул председатель Думы.

Ранее Володин заявлял о необходимости заставить зарубежные IT-компании, такие как "Гугл" и "Фейсбук", работать в соответствии с российским законодательством.