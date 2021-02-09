Володин допустил запрет рекламы на иностранных IT-платформах без представительства в РФ
14:12 09.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник допустил введение запрета на размещение рекламы на платформах иностранных IT-компаний, если они не имеют представительства в РФ, приведя в пример регулирование в этой сфере в Италии.
"Посмотрите, зарубежные страны, та же Италия по отношению и к "Гуглу", и к другим IT-компаниям - "Твиттеру", "Фейсбуку" - как подошла? Они решение приняли, что рекламу можно размещать только в компаниях, которые зарегистрированы в стране. И все. И в этом случае подпадает эта реклама под налогообложение уже Италии. Кто нам мешает это сделать? Это один из путей. Возможно, другие будут предложены", - сказал Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты.
По его словам, рекламодатели переориентировались с российских платформ на иностранные. "И мы кормим США за счет рекламы, которую собираем для "Ютьюба", для "Гугла". А в итоге кто от этого выигрывает? Экономика США. Кто проигрывает? Мы. Вот ряд европейских стран для себя решения нашли", - подчеркнул председатель Думы.
Ранее Володин заявлял о необходимости заставить зарубежные IT-компании, такие как "Гугл" и "Фейсбук", работать в соответствии с российским законодательством.
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