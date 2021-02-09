Фиксики приглашают школьников всего мира на онлайн-олимпиаду "Я люблю математику"
16:21 09.02.2021
В Москве стартовала онлайн-олимпиада для учеников 1-6 классов «Я люблю математику». Ее организаторами выступили Центр педагогического мастерства Департамента образования и науки Москвы, сервис «Яндекс.Учебник» и проект «Фиксики». Главная цель соревнования – в интерактивном формате привлечь детей к изучению математики с помощью нестандартных задач, развить у них критическое и абстрактное мышление.
«Наша олимпиада не похожа на обычные соревнования, где нужно обогнать других. Здесь главный соперник – сама задача, и каждый, кто что-то решил, уже молодец, потому что он совершил свое маленькое математическое открытие. Дипломы зависят только от личных результатов, и не имеет значения, сколько задач решили другие», – говорит научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.
Для участия в олимпиаде «Я люблю математику» надо зарегистрироваться на сайте мероприятия. Пробный тур пройдет с 9 по 28 февраля, а основной продлится с 1 по 14 марта. Принять участие могут русскоязычные школьники из любой точки мира.
«Математика учит нас не бояться нестандартных задач, помогает развивать абстрактное и критическое мышление. В перспективе она открывает двери в востребованные профессии, в том числе в IT. Олимпиада устроена так, чтобы ученикам хотелось ее пройти: вместо привычных заданий и двойных листочков мы используем игровые сюжеты и удобную технологичную платформу. Хочется показать, что математика может быть и такой, чтобы школьники по-новому взглянули на предмет и почувствовали интерес», – отмечает генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина.
Приступить к выполнению задания можно в любое время, но уложиться надо в 60 минут. Примечательно, что у олимпиады есть сюжет, который строится вокруг приключений героев мультфильма «Фиксики» Фрика и Гика в школе.
«Мы рады, что уже второй год «Фиксики» помогают школьникам решать задачи олимпиады “Я люблю математику”. Фиксики – эксперты, которые постоянно рассказывают детям, как устроен мир вокруг. Когда именно такие герои помогают преодолевать трудности в обучении, это придает детям ощущение надежности и уверенности. Мы думаем, что будущее образования именно за интерактивным подходом», – говорит генеральный продюсер группы компаний «Рики» Юлия Николаева.
Потренироваться перед началом выполнения задач можно с голосовым помощником «Яндекса» Алисой. Для этого ей нужно сказать «Запусти навык «Я люблю математику». Все участники олимпиады получат грамоты, а победители – памятные призы.
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