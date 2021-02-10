Instagram удалил пост про любовь к Кубани, сообщила Маргарита Симоньян
21:34 10.02.2021
В нем она писала следующее: «Единственные санкции, которые могут сделать мне больно, — это если мне запретят приезжать на ридненькую Кубань, где в апреле станицы накрывает пахучая пена зацветающих вишен, где бродят суровые индюки и торгуют семечками их хозяйки, с которыми можно обсудить на балачке, шо цэ такэ за погода кацапская — чи дожжик, чи не дожжик, а жара-то уже када. Я также буду страшно переживать, если меня лишат возможности иметь недвижимость в станице в виде дедовской дачи у пыльной речки, с колорадским жуком и белёной грушей, по дороге к которой машут головками яростные подсолнухи под бирюзовым небом и расплывается маревом обрамлённая нескошенным пшеничным золотом трасса... Всё остальное мне, честно сказать, до гульфика».
«Ха, Instagram удалил и вот этот мой невиннейший пост!:))) Карфаген должен быть разрушен. Иностранные соцсети в России должны быть закрыты», — в результате написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Это уже не первый случай, когда Симоньян критикует иностранные соцсети, например, в 2019 году она сообщила, что Facebook заблокировал страницу проекта RT — In the Now.
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