Из лаборатории Зоологического института РАН похитили около полусотни черепов животных
13:32 11.02.2021 Источник: Эхо Москвы
Из лаборатории Зоологического института Российской академии наук похитили около полусотни черепов животных. Стоимость пропавших экспонатов оценили примерно в три с половиной миллиона рублей.
Лабораторию Зоологического института на Университетской набережной воры лишили черепов дымчатых леопардов, бамбукового медведя, двупалых и трехпалых ленивцев, крупных обезьян и других млекопитающих. Как сообщили в управлении МВД по Петербургу, эти экспонаты имеют высокую историческую, научную и коммерческую ценность, а кража произошла в неустановленный период прошлого года. О пропаже в полицию накануне заявил сотрудник института. Сейчас полиция проверяет заявление, после чего решит, возбуждать ли уголовное дело. В самом институте агентству ТАСС подтвердили пропажу и отметили, что в учреждении также начали внутреннее расследование. В конце прошлого года из архива Российской академии наук исчез ценный документ – восковой оттиск печати XII века. Через несколько дней из Института истории материальной культуры пропали почти три десятка ценных археологических экспонатов.
Большую часть похищенного удалось найти. Полиция установила, что оттиск печати и археологические ценности похитил один и тот же молодой петербуржец. Эхо Москвы
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