Дискуссии в Контактной группе по Донбассу зашли в тупик - ОБСЕ

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дискуссии по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины находятся в тупике. Об этом заявила в четверг спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе Хайди Грау на заседании Совета Безопасности ООН, приуроченном к шестой годовщине подписания минских договоренностей.

"К сожалению, переговоры в Контактной группе к настоящему времени зашли в тупик, так что мы приветствуем активную работу политических советников стран нормандского формата по выходу из этого тупика", - сказала она в ходе дискуссии в СБ ООН, проходящей в видеоформате.