В Японии появилась должность министра по проблемам одиночества
12:32 12.02.2021 Источник: Газета.Ru
В Японии появилась должность министра по проблемам одиночества, передает агентство Кyodo со ссылкой на заявление министра по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото. Он рассказал, что 12 февраля премьер-министр страны Есихидэ Суга провел с ним встречу и поручил ему совмещать свой пост с должностью министра по проблемам одиночества.
Такое решение Суга принял из-за роста самоубийств и других проблем на фоне коронавируса, пояснил Сакамото.
В 2020 году впервые за 11 лет в Японии выросло число самоубийств. Рост составил 3,7%. Добровольно расстались с жизнью 20,9 тысяч жителей страны.
Ранее россияне рассказали, чего больше всего боятся в 2021 году. Выяснилось, что 5% россиян страшатся одиночества. Газета.Ru
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