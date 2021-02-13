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За изготовление протестной атрибутики в Минске задержали россиянина - МВД Белоруссии

13:20 13.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии пресекли в Минске подпольное производство предметов с незарегистрированной символикой, задержаны двое подозреваемых. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в своем канале в мессенджере "Телеграм".

"Бурную деятельность развернули 51-летний минчанин и нелегально находящийся в Беларуси ранее судимый 29-летний гражданин России из Пскова. Оба - работники частной типографии", - проинформировала официальный представитель ведомства.

По ее данным, "отрабатывая заказы юридических лиц для официального работодателя, после завершения смены дельцы окунались в теневой бизнес". "Втихаря используя техническую базу и расходные материалы организации, они штамповали бчб- флаги (бело-красно-белые флаги - прим. ТАСС), маски, растяжки, наклейки и т. п. Затем "левую" продукцию забирали домой и снабжали ей участников несанкционированных мероприятий", - проинформировала Чемоданова.

По ее словам, правоохранители изъяли более ста единиц незаконной продукции. Также изъята компьютерная техника и рабочие записи с бухгалтерскими расчетами, лекалами, чертежами и размерами, а также данными покупателей. "Задержанные сейчас обо всем сожалеют и раскаиваются, но отвечать все равно придется: деятельности "цеховиков" дается правовая оценка", - заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии.

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