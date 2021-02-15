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НОВОСТИ

Молодые ученые получили премии правительства Москвы

15:49 15.02.2021

В День российской науки, 8 февраля, заслуги молодых ученых были отмечены премиями московского правительства. «В самых разнообразных сферах коллеги смогли продемонстрировать высочайший научный потенциал Москвы. В этом году были объявлены 50 работ-победителей от 78 лауреатов конкурса (работы бывают индивидуальные и групповые): 31 исследование и 19 разработок. Мы с вами существуем в пространстве огромного мегаполиса и подчас не понимаем, что та жизнь, которой мы живем, базируется на таких исследованиях», – отметил директор московского Городского методического центра Андрей Зинин на селекторном совещании департамента образования и науки Москвы. На соискание было подано более 1000 заявок от 184 организаций.

Конкурс на соискание премий проводится ежегодно. По итогам остается большой банк материалов, которые с нынешнего года для популяризации науки среди молодежи заносятся в библиотеку «Московской электронной школы».

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