Индийская полиция обвиняет в призывам к беспорядкам двух сторонников Греты Тунберг

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийская полиция выдала в понедельник ордер на арест двух общественных активистов Никиты Джейкоба и Шантану Мулука, обвиняемых в "разжигании беспорядков" и в том, что они подготовили "инструкцию для протестующих", которая затем была опубликована в соцсетях экологической активисткой Гретой Тунберг. Об этом сообщает сайт газеты "Хиндустан таймс".

Ордер был выписан сутки спустя после того, как полиция задержала 22-летнюю экоактивистку Дишу Рави - за распространение этой инструкции. Девушка была связана с Джейкобом и Шантану, которые двое пока скрываются от правоохранителей.

По информации полиции, Рави, Джейкоб и Шантану контактировали с базирующейся в Канаде организации сторонников создания Халистана (независимого сикхского государстве на территории индийского штата Пенджаб). Якобы они распространили в соцсетях инструкцию, как разжигать протесты фермеров в Индии, а затем ее распространила и Грета Тунберг (но вскоре удалила). Тогда некоторые популярные на Западе селебрити, в том числе Тунберг, поп- звезда Рианна, адвокат Мина Харрис, племянница вице- президента США Камалы Харрис, заявили о поддержке протестов индийских фермеров.

Арестованная Диша Рави отрицает вину, заявляя, что лишь хотела поддержать протестующих фермеров. Но полиция считает ее, Шантану и Джейкоба виновными в подстрекательстве к мятежу, преступном сговоре и разжигании ненависти между общественными и социальными группами в соответствии со статьями 124-A, 120-A и 153-A Уголовного кодекса Индии.