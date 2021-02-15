Индийская полиция обвиняет в призывам к беспорядкам двух сторонников Греты Тунберг
17:32 15.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индийская полиция выдала в понедельник ордер на арест двух общественных активистов Никиты Джейкоба и Шантану Мулука, обвиняемых в "разжигании беспорядков" и в том, что они подготовили "инструкцию для протестующих", которая затем была опубликована в соцсетях экологической активисткой Гретой Тунберг. Об этом сообщает сайт газеты "Хиндустан таймс".
Ордер был выписан сутки спустя после того, как полиция задержала 22-летнюю экоактивистку Дишу Рави - за распространение этой инструкции. Девушка была связана с Джейкобом и Шантану, которые двое пока скрываются от правоохранителей.
По информации полиции, Рави, Джейкоб и Шантану контактировали с базирующейся в Канаде организации сторонников создания Халистана (независимого сикхского государстве на территории индийского штата Пенджаб). Якобы они распространили в соцсетях инструкцию, как разжигать протесты фермеров в Индии, а затем ее распространила и Грета Тунберг (но вскоре удалила). Тогда некоторые популярные на Западе селебрити, в том числе Тунберг, поп- звезда Рианна, адвокат Мина Харрис, племянница вице- президента США Камалы Харрис, заявили о поддержке протестов индийских фермеров.
Арестованная Диша Рави отрицает вину, заявляя, что лишь хотела поддержать протестующих фермеров. Но полиция считает ее, Шантану и Джейкоба виновными в подстрекательстве к мятежу, преступном сговоре и разжигании ненависти между общественными и социальными группами в соответствии со статьями 124-A, 120-A и 153-A Уголовного кодекса Индии.
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