В Подмосковье приведут в порядок свыше 300 почтовых отделений
15:15 18.02.2021
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Фото пресс-службы правительства Московской области
Во всех отделениях будут кондиционеры, тепловые завесы, новая мебель, современное оборудование, видеонаблюдение, сигнализация. В помещениях сделают ремонт, старые пункты переедут в современные здания. «Почта России» планирует открыть в области еще 10 отделений и установить 135 постоматов.
«Цель соглашения — обеспечить перемены в том, что волнует огромное количество людей. На почту только в это небольшое отделение приходят каждый день 70-150 человек. Посылки, различные услуги, письма, корреспонденция - все можно получить здесь. Мы подписали программу, цель которой — обновить, сделать абсолютно современными отделения «Почты России», чтобы было комфортно, удобно, - сказал губернатор. - Хочу поблагодарить вас, Максим Алексеевич, и вашу команду - все настроены на результат, на внимание к посетителям. Я очень рассчитываю, что в сентябре мы сможем отчитаться перед жителями».
Подписание состоялось в модернизированном отделении «Почты России» в поселке Пески Коломенского городского округа. По поручению губернатора муниципалитет предоставил административное здание и провел там ремонт. Ранее отделение размещалось в маленьком металлическом павильоне, где даже отсутствовали окна. Зимой в нем было холодно, летом – душно. В клиентском зале помещалось не более 3 человек.
Андрей Воробьёв и Максим Акимов отправили посылку в Пермь для детского клуба коллекционеров. В ней – книги, календари, значки, открытки, блокноты, ручки с символикой Подмосковья.
«Для почты такая степень поддержки со стороны региональных органов власти – уникальный опыт. Хочу сказать большое спасибо правительству Московской области, особенно в этот сложный период пандемии, – сказал Максим Акимов. – Московская область - это почтовое сердце страны. Здесь больше 1 тысячи наших отделений, работают свыше 14 тысяч сотрудников».
Каждый месяц «Почту России» посещают около 1,8 млн жителей региона.
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