США привержены укреплению Вооруженных сил Украины с целью противостояния РФ - Пентагон
09:30 20.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Андреем Тараном заявил о приверженности Соединенных Штатов укреплению возможностей Вооруженных сил Украины с целью противостояния России. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Пентагона.
"Министр Остин подчеркнул, что США продолжают твердо поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Он вновь подчеркнул приверженность США тому, чтобы наращивать возможности [Вооруженных] сил Украины более эффективно защищаться от российской агрессии", - утверждается в документе.
Остин также "подчеркнул необходимость для Украины поддерживать прогресс в сфере оборонных реформ". Таран, в свою очередь, поблагодарил Вашингтон за поддержку и "подчеркнул приверженность преобразованию оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО".
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