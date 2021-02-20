БМП-3 добавили харизмы
14:07 20.02.2021
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БМП-3 - лучшая российская боевая машина пехоты.
Фото пресс-службы АО «НПО «Высокоточные комплексы»
Так, усиление огневой мощи обеспечивается за счет установки комбинированного прибора-прицела наведения дальномера «Содема», автомата сопровождения цели АСТ-Б, доработки орудия ОПУ 2А70 под выстрел ЗУОФ19 с осколочно-фугасным снарядом. В свою очередь, повышение эксплуатационной эффективности достигается за счет применения навигационной системы «Грот-В», системы видеонаблюдения, автомата переключения передач. Установка комплекта дополнительного бронирования (бронированные и решетчатые экраны) значительно повышают защищенность БМП-3.
Далеко не на последнем месте и обеспечение комфортных условий обитания экипажа и десанта. Это особенно важно при эксплуатации машины при температуре окружающей среды +50 С. В таком случае кондиционер КБМ-3М2Е (с приводом от основного двигателя) или автономный кондиционер-энергоагрегат становятся важным элементом комплектации боевой машины.
«Важно, что все эти и другие направления модернизации реализуются с сохранением высокого коэффициента плавучести машины, благодаря установке специального оборудования», - отмечает исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод» Петр Тюков.
«По многим из перечисленных направлений, холдинг уже успешно провел модернизацию БМП-3. Например, в ОАЭ», – добавил Александр Денисов, генеральный директор АО «НПО «Высокоточные комплексы».
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