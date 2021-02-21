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Желание молодежи больше отдыхать в совете конфедерации труда объяснили с помощью марксизма

19:00 20.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В совете конфедерации труда объяснили марксизмом желание молодёжи больше отдыхать. 54% опрошенных россиян сообщили, что им не хватает государственных праздников и оплачиваемых выходных.

Среди граждан в возрасте до 34 лет таких респондентов оказалось почти две трети — 62%, свидетельствуют данные исследования портала SuperJob.ru

В эфире радиостанции «Говорит Москва» член совета конфедерации труда России Павел Кудюкин рассказал, что молодёжь старается строго разграничивать работу и свободное время.

«Я думаю, что просто люди младшего возраста гораздо острее чувствуют отчуждённый характер труда — для них в полной мере действует Маркс. Маркса они не читали, большинство из них не читало. Но Маркс здесь очень чёткий: они живут, когда не работают, а когда работают — не живут. У них чётко это ощущение».

Он отметил, что сейчас критерием общественного богатства становится свободное время.

«Другая сторона — в мире нарастает тенденция к росту свободного времени. И опять у Маркса это вспоминается. Именно свободное, а не рабочее время становится мерилом общественного богатства. То есть, с ростом производительности труда, общество всё больше предоставляет своим членам свободное время».

«Интерфакс» пишет, что число сторонников введения новых государственных праздников снижается с ростом доходов. Так, за новые праздники выступают 64% опрошенных с зарплатой менее 30 тысяч рублей в месяц, среди сограждан с ежемесячным доходом более 80 тысяч рублей такая перспектива устроила бы 44% респондентов.

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